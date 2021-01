Richemont : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo indique que les ventes groupe sortent 5% au-dessus du consensus portées par des ventes pour la division Maisons Joaillères en croissance cette fois à double chiffre +14%. Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil alléger sur la valeur mais relève son objectif de cours à 68 E (contre 64 E).



' On est bien au-delà du consensus qui tablait sur une croissance à peu près en ligne avec le T2 fiscal ' estime l'analyste.



' La joaillerie a été la catégorie star des fêtes de fin d'année notamment en Europe (mais aussi en Asie et au Moyen-Orient) où la force de la marque Cartier n'est plus à démontrer ' rajoute Oddo.



L'analyste estime que les restrictions d'ouvertures des boutiques en Europe seront au moins de la même intensité qu'au T4 et on n'est pas à l'abri de fermetures plus visibles ailleurs (Etats-Unis, Asie). ' De fait les conditions pour l'ensemble du S1 demeurent incertaines '.



