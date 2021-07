Richemont : Oddo réitère son conseil, relève sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo souligne que le chiffre d'affaires sur le 1er trimestre 2021 ressort à 4 397 ME et dépasse de 5% le consensus et ses prévisions.



' L'écart proche de 200 ME provient principalement de Maisons joaillères (Cartier/VanCleef) qui produit une nette accélération de la croissance à 2 ans à tcc en séquentiel celle-ci passant de 28% au T4 2021 à 43% au T1 2022 et sort près de 9% au-dessus des attentes (ce 43% sera probablement l'un des meilleurs scores de l'industrie ce trimestre) ' indique l'analyste.



' La dynamique des ventes totales du groupe par géographie renseigne sur la force des ventes dans la division Maisons joaillères (celle-ci représente plus de la moitié des ventes totales du groupe). Comme attendu l'Asie Pacifique maintient un rythme élevé porté par la Chine (qui bénéficie d'une reprise visible maintenant à Macao) à +40% ' rajoute Oddo.



L'analyste relève ses prévisions annuelles CA/EBIT de +4%/+8.5% pour mars 2022 et +3.5%/+7% pour mars 2023.



Il table sur un affaiblissement du rythme graduel de croissance sur les prochains trimestres notamment sur Maisons joaillères (croissance 2 ans attendue à 37% sur le T2 et 25% sur le T3, croissance annuelle à mars 2023 modérément rabaissée à +5%). ' Mais c'est une décélération à partir d'un T1 nettement plus fort que prévu, d'où un relèvement encore sensible de nos hypothèses de ventes annuelles d'environ +3.5%/+4% sur la séquence '.



' Sur la base de nos nouvelles prévisions (marge normalisée long terme pour le groupe à c.20% contre 19.3%), notre valorisation par DCF nous conduit à un objectif de cours rehaussé d'environ 5% à 102 CHF (contre 97 CHF) ' indique Oddo. L'analyste reste à sous-performance sur la valeur.



