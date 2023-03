Richemont : Oddo rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Tout en réitérant son opinion 'neutre' sur Richemont, Oddo BHF rehausse son objectif de cours de 134 à 140 francs suisses, en raison de l'évolution de la parité franc suisse contre euro et de la remontée modérée de ses estimations bénéficiaires.



Le bureau d'études n'est toutefois pas convaincu que le groupe suisse puisse suivre à moyen terme la croissance de l'activité et des résultats qu'il envisage sur les ténors du soft luxury pour lesquels il a une opinion 'surperformance'.



'La croissance du groupe pris dans son ensemble ne nous paraît pas de nature à excéder sensiblement celle du secteur et il reste à voir que les marges des deux principales divisions puissent progresser encore fortement', poursuit-il.



