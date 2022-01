Richemont : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa recommandation 'neutre' sur le titre Richemont, avec un objectif de cours relevé à 152 CHF, contre 142 CHF précédemment.



Le bureau d'analyses indique que le chiffres d'affaires du 3e trimestre est ressorti 12% au-dessus de ses attentes.



Sur ce trimestre la croissance à 2 ans tcc atteint le niveau stratosphérique de +57% pour Maisons Joaillères (on était à +39% au T2) et progresse à +20% pour la division Horlogers Spécialisés, note l'analyste.



Par conséquent, le broker remonte sa prévision pour le 4e trimestre de près de 10%, d'où un CA annuel à mars 2022 en hausse de 6%.



En revanche, Oddo précise que la croissance 10 ans moyenne reste inchangée à 6,4% et que le titre n'échappe pas à la problématique macro qui tend à peser sur l'ensemble du secteur du luxe en bourse ces dernières séances.



