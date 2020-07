Richemont : Oddo confirme son conseil et l'objectif

(CercleFinance.com) - L'activité Maisons Joaillères - la division qui représente l'essentiel des profits du groupe - affiche un recul des ventes au 1er trimestre (correspondant au T2 calendaire) de 41% à taux de change constants à 1 083 ME.



' C'est proche de notre estimation à -40% et devrait constituer une performance honorable rapportée à l'ensemble des publications du secteur sur ce trimestre qui, il faut le rappeler, a été marqué par la fermeture des boutiques dans la plupart des zones et ce la plupart du temps ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses souligne que les ventes en Chine continentale pour la division progressent de 68%.



' Nous ajustons de -10% notre prévision BPA 2021, la baisse est modeste pour 2022 et 2023. Nous avons légèrement revu en baisse nos attentes de CA sur la joaillerie et les montres sur le prochain trimestre, en liaison avec un scénario sectoriel sur le T3 calendaire tablant désormais sur un recul des ventes globales d'au moins 10% y/y '.



' Si la révision en baisse pour FY 2021 est sensible au niveau de l'EBIT (-9%) et du BPA (-10%), le maintien de nos hypothèses de reprise sur FY 2022 et FY 2023 nous conduit à des révisions très modestes à ce stade (respectivement -2% et -1% EBIT comme BPA) ' rajoute Oddo.



Oddo confirme sa recommandation Alléger et son objectif de cours de 42 CHF.



