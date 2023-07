Richemont : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'neutre' sur Richemont avec un objectif de cours abaissé de 145 à 141 francs suisses, sur la base de ses nouvelles prévisions pour le groupe de luxe au lendemain d'un chiffre d'affaires de premier trimestre légèrement au-dessous des attentes.



Le bureau d'études table sur une croissance de +10,5% pour le groupe au deuxième trimestre et +14% au troisième. Ses prévisions de marge reflètent toujours une légère hausse tant pour l'exercice mars 2024 (à 25,5%) que mars 2025 (à 25,9%).



'Si nous pensons que Maisons Joaillères bénéficie de fondamentaux au-dessus de la moyenne, la performance d'ensemble du groupe - telle que reflétée dans notre DCF - ne nous semble pas devoir différer de celle de l'industrie prise dans son ensemble', juge-t-il.



