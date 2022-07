Richemont : Oddo ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Le CA du premier trimestre de l'exercice à fin mars 2023 ressort à 5 264 ME, soit une croissance de 12% et de 20% en publié (effet changes +8%). Oddo s'attendait à un chiffre d'affaires de 5 144 ME en croissance de +10% y/y tcc.



' La surprise est donc légèrement positive (écart de +2% par rapport à notre prévision). Maisons joaillières sort à 3 015 ME soit +12% y/y tcc (nous attendions 2 949 ME, +10%), Horlogers spécialisés à 1 002 ME soit une croissance de +10% (nous attendions 979 ME, +8%) '.



' Comme attendu, la croissance reste très forte en Europe (demande locale + retour du tourisme longue distance), demeure robuste aux Etats Unis et ressort particulièrement spectaculaire au Japon '.



Oddo remonte légèrement ses prévisions CA/EBIT pour tenir compte du change (+2%) mais ses hypothèses en organique restent inchangées.



Oddo ajuste son objectif de cours à 118 CHF (contre 125 CHF) pour refléter un risque plus élevé et confirme sa recommandation Neutre sur la valeur.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.