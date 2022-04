Richemont : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Richemont, avec un objectif de cours ramené à 140 CHF, contre 152 CHF précédemment.



Alors que le groupe publiera ses résultats du 4e trimestre (s'achevant fin mars) le 20 mai prochain, Oddo estime que 'les performances devraient rester flatteuses' avec 'une demande en croissance toujours forte'.



Néanmoins, 'il est logique de tabler sur une décélération de la performance en Asie sur ce trimestre alors que la situation COVID en Chine devient de plus en plus préoccupante', indique l'analyste.



Dans ces conditions, Oddo indique avoir 'marginalement réajusté en baisse' les chiffres de ventes groupe pour ce tout dernier trimestre, mais 'sans changement perceptible sur les prévisions annuelles de CA et d'EBIT'.



'Nous n'éprouvons pas une inclinaison spécifique pour le cas d'investissement Richemont à ce stade', indique Oddo qui se veut plus prudent que le consensus quant aux perspectives de croissance des deux principales divisions du groupe, à savoir Maisons Joaillières et Horlogers spécialisés.





