Richemont : 'momentum positif' selon Jefferies

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 125 CHF.



' Compte tenu d'un certain nombre d'éléments exceptionnels, la déception est moindre que ce que l'on craignait, mais l'évolution des conditions du marché devrait entraîner des difficultés à court terme ' indique le bureau d'analyses.



' Le coeur de métier de la joaillerie reste très attrayant à nos yeux, tandis que YNAP reste une déception malvenue. Nous continuons à voir un momentum positif ' rajoute Jefferies.



