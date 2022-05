Richemont : Jefferies reste à l'achat après les résultats

(CercleFinance.com) - L'analyste souligne que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions (19,2 milliards d'euros contre 18,7 milliards d'euros pour Jefferies et 18,8 milliards d'euros pour le consensuel) mais un net manque à gagner sur l'EBIT (3,4 milliards d'euros contre 3,8 milliards d'euros pour jefferies et le consensus).



Suite à cette annonce, Jefferies confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 140 CHF.



Jefferies indique que pour l'activité Montres, le chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros est légèrement supérieur, l'EBIT de 0,6 milliard d'euros ou 17,3%mg est insuffisant (jefferies 20%).



' Au quatrième trimestre, l'Europe a augmenté de 43 %, les Amériques de 46 %, l'Asie-Pacifique de 8 %, la joaillerie de 25 % et l'horlogerie de 41 % ' indique également l'analyste.



