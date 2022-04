Richemont : Jefferies initie la couverture à 'achat'

(CercleFinance.com) - Jefferies a initié lundi la couverture du titre Richemont à 'acheter' avec un objectif de cours établi à 140 francs suisses dans un horizon de 12 mois.



Le broker américain déclare s'attendre à ce que le groupe suisse continue de porter toute son attention sur le segment du 'hard luxury' (haute joaillerie et montres de luxe), avec à la clé des gains de parts de marché pour sa marque-phare Cartier, que le courtier évalue à elle seule à 88 euros par titre.



A en croire Jefferies, les atermoiements qui entourent actuellement le sort de la filiale de vente en ligne Yoox Net-a-Porter ne constituent qu'une 'distraction' passagère, appelés selon lui à être réglés dans un futur proche.



