Richemont : Jefferies initie à 'conserver'

(CercleFinance.com) - Jefferies a initié jeudi la couverture du titre Swatch Group avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 260 francs suisses.



Dans une note de recherche, le broker américain fait valoir que l'exposition de l'horloger suisse au segment du luxe est plus significative qu'il n'y paraît à travers sa marque Omega, qui bénéfice selon lui d'une stratégie de marketing innovante.



Le courtier préfère néanmoins se montrer prudent sur la valeur en raison de l'affaiblissement de la croissance qui se profile, de perspectives qu'il juge difficiles à réaliser, de la cherté des matières premières et de l'inflation des coûts salariaux.



'L'action a affiché de bonnes performances en termes relatifs cette année et nous pensons qu'elle est bien valorisée sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebit de 8x, faisant apparaître une décote par rapport à la branche d'horlogerie de Richemont', conclut-il.



