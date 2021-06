Richemont : Goldman Sachs relève son objectif

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs estime que la dynamique au sein des maisons de joaillerie reste forte.



' Nous pensons que la confiance s'installe pour les bénéfices des Maisons de Joaillerie - Cartier et Van Cleef & Arpels. Cartier et Van Cleef & Arpels - qui représentent environ 50% des ventes, sont la base de tous les bénéfices de Richemont ' indique l'analyste.



' Nous examinons trois domaines qui ont contribué à la surperformance de Richemont au cours des derniers mois (+10% sur 6 mois par rapport au secteur), mais surtout qui, selon nous, continueront à soutenir la croissance des ventes et l'expansion des marges '.



' L'acquisition de clients au cours des 12 derniers mois, les méga-marques, la stratégie de distribution en Chine, le ciblage actif d'une population plus jeune, l'expansion du numérique dans la catégorie du luxe (qui, selon nous, reste sous-estimée par les investisseurs) ' indique le bureau d'analyses.



L'analyste estime que ces facteurs soutiendront les résultats de Richemont. Il s'attend à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9% des ventes et 17% de l'EBIT de Richemont au cours des deux prochaines années (2021 et 2022).



Le bureau d'analyses vise un TCAC de 10% pour les ventes de Cartier au cours des 3 prochaines années (FY2022-2025E) au lieu de 8% auparavant.



Goldman Sachs confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours relevé à 130 CHF (contre 123 CHF).



