Richemont : Credit Suisse reste à 'sous-performance'

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'sous-performance' et réduit son objectif de cours de 71 à 69 francs suisses sur Richemont, dans le sillage de ses prévisions de profit opérationnel pour la maison de luxe helvétique.



Le bureau d'études réduit ainsi de 12% sa prévision pour l'exercice 2020, principalement en raison du coronavirus, et de 6% celle pour 2021, du fait d'une faiblesse des ventes de gros ainsi que d'une vision prudente de la croissance de la joaillerie Cartier.



'L'action se traite 22 fois le BPA attendu pour l'année calendaire 2021, contre 23 fois pour ses pairs du luxe, en dépit d'un risque plus grand sur le consensus de résultats pour Richemont à ce stade du cycle', ajoute l'analyste.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer