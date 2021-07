Richemont : Credit Suisse remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient son opinion 'neutre' sur Richemont avec un objectif de cours remonté de 95 à 110 francs suisses, dans le sillage d'une estimation de croissance organique des ventes pour l'exercice 2022 rehaussée de +23% à +28%.



Le broker table désormais sur un taux de croissance annuel moyen de +9% pour le groupe de luxe helvétique sur la période 2021-23, contre +7% précédemment, et relève de 16% en moyenne ses estimations de profit opérationnel ajusté sur la période 2022-24.



