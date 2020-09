Richemont : Crédit Suisse a relevé son objectif

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse a relevé son objectif de cours de 54 à 57 francs suisses mais réitère son conseil de 'Sous-performance'.



' Nous augmentons nos prévisions de BPA pour l'exercice 2021 et 2022e de 3% et 4% en raison de la demande plus importante à court terme ' indique le bureau d'analyses.



' Notre prévision de bénéfice d'exploitation pour l'année fiscale 2021e est de 675 millions d'euros et reste inférieur de 25 % au consensus '.



' Nous attendons une baisse de -8% des ventes organiques au deuxième trimestre sur l'activité Bijoux, sous l'effet d'une demande pour les lignes emblématiques de Cartier, notamment en Chine. Nous n'attendons plus d'amélioration au 3e trimestre avec une baisse de -7% dans un contexte plus difficile, avec notamment les élections américaines et une baisse des ventes en Chine ' rajoute Crédit Suisse.



