Richemont : Barclays remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme son conseil 'surpondérer' sur Richemont et remonte son objectif de cours de 155 à 165 francs suisses, après un point d'activité solide du groupe pour son troisième trimestre qui 'a donné une bouffée d'oxygène au secteur du luxe'.



'Bien que Richemont n'ait tenu que des propos limités sur l'activité actuelle, la croissance organique supérieure au consensus (+32% contre +19%) semble indiquer que la demande pour le luxe est plus vigoureuse que ce que pense le marché', juge le broker.



Avec une surperformance tirée par le segment rentable de la joaillerie et par le canal de distribution au détail, Barclays déclare voir de la marge pour davantage de levier opérationnel au second semestre de l'exercice 2022.



