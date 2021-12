Richemont : AlphaValue relève à 'accumuler'

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé vendredi avoir relevé sa recommandation sur Richemont, qui passe de 'vente' à 'accumuler', avec un objectif de cours maintenu à 144 francs suisses.



Dans une note de recherche, le bureau d'études fait remarquer que la reprise plus marquée que prévu de la demande pour les produits de joaillerie du groupe suisse montre que les marques Cartier et Van Cleef & Arpels restent les plus convoitées au monde dans leur catégorie.



D'après AlphaValue, le développement du réseau de distribution au cours des années qui viennent, à la fois dans la joaillerie et l'horlogerie, devrait favoriser une amélioration des marges bénéficiaires.



Quant au projet de cession de Yoox Net-a-Porter (YNAP), il devrait permettre de libérer une valeur 'considérable' et d'accélérer le redressement constaté au niveau des marges du groupe, assure le cabinet parisien.



