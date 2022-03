Ricardo : Liberum réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Ricardo a annoncé l'acquisition d'Inside Infrastructure, pour un montant non communiqué. L'acquisition permet de mettre en place une nouvelle stratégie.



' Cette opération permet à Ricardo d'ajouter une équipe de 25 conseillers spécialisés, renforçant ainsi ses forces existantes sur les marchés de l'eau et des services publics, tout en ajoutant de nouveaux créneaux dans les secteurs minier et gouvernemental australien ' indique Liberum.



' Nous considérons qu'il s'agit d'une acquisition stratégiquement qui démontre l'élan de la nouvelle direction suite à la révision de la stratégie lors des récents résultats du premier semestre ' rajoute l'analyste.



Liberum n'apporte aucun changement à ses estimations et réitère son conseil à l'achat et son objectif de 590 p.



