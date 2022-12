Rexel : Crédit Suisse rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse maintient sa note Neutre mais revoit à la hausse son objectif de cours à 20E (contre 18,79E) sur le titre Rexel.



' Nous relevons notre estimation de l'EBITA ajusté pour 2022 de 30 % environ, en raison d'un environnement de demande meilleur que prévu et d'un effet positif ponctuel sur la marge liée à la réévaluation des stocks ', annonce l'analyste.



Crédit suisse augmente également son estimation de l'EBITA ajusté pour 2023 d'environ 5% ' car nous escomptons désormais un ralentissement de la croissance organique de 3% et une légère baisse de la marge sous-jacente '.



' La croissance organique de Rexel se situe vers le haut de la fourchette des pairs en électrification, soit 24% de plus que le niveau de 2019 au T3 2022, contre une moyenne de 17% pour l'exposition au secteur des bâtiments et de 21% pour l'exposition au secteur de l'efficacité énergétique ', continue l'analyste.



Pour 2023 enfin, Crédit Suisse s'attend à un ralentissement des volumes d'environ 4% mais reconnaît : ' nos estimations sont quelque peu conservatrices, au moins pour le premier semestre 2023, car les carnets de commandes et les indications de la demande restent sains. '



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.