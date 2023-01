Repsol : UBS réitère son conseil après le point d'activité

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 17 E après l'annonce d'un trimestre solide selon l'analyste.



' Les chiffres de production sont conforme aux attentes. Repsol a publié ses résultats du 4ème trimestre 2022, qui indiquent un trimestre légèrement plus fort que prévu ' indique UBS.



Dans le secteur Amont, la production de 551.000 barils d'équivalent pétrole par jour (bepj) est légèrement inférieure à l'indice UBSe de 554.000 barils d'équivalent pétrole par jour (bepj), soit +0,4% par rapport au trimestre précédent et -1,8% par rapport à l'année précédente. La production de l'exercice 2022 s'est établie en moyenne à 550.000 barils d'équivalent pétrole par jour, en ligne avec les attentes ' rajoute le bureau d'analyses.



La marge de raffinage, mesure clé de la rentabilité, a augmenté à 18,9 dollars au quatrième trimestre, contre 12,7 dollars au troisième trimestre et 4,4 dollars un an plus tôt.



