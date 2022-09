Repsol : UBS réitère son conseil après l'opération EIG

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif inchangé de 17,5 E après l'annonce d'une cession d'une partie dans son unité Amont.



' Repsol annonce la vente d'une participation de 25% dans son unité Amont pour 4,8 milliards de dollars. Le groupe a accepté de vendre cette participation dans son unité d'exploration et de production à EIG ' indique UBS.



EIG est un investisseur américain spécialisé dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures.



Cet investissement doit permettre au groupe énergétique espagnol d'accélérer sa croissance dans les énergies renouvelables, les carburants durables et la gestion circulaire des ressources.



Cette prise de participation valorise autour de 19 milliards de dollars la branche Repsol Upstream, qui regroupe les métiers de Repsol dans l'exploration et la production (E&P) pétrolière et gazière.



