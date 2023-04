Repsol : UBS réitère son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses réitère son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 17,5 E. Le groupe a fait un point d'activité faisant ressortir ' des indicateurs meilleurs que prévu, sur le premier trimestre ' selon UBS.



' Repsol a annoncé un meilleur trimestre que prévu au 1er trimestre 2023 avec un changement de son indicateur de marge pétrochimique et la scission des divisions Commerciales et Renouvelables ' indique UBS.



Le groupe a annoncé hier soir que sa marge de raffinage, une mesure-clé de la rentabilité, avait plus que doublé d'une année sur l'autre pour atteindre 15,6 dollars par baril sur les trois premiers mois de 2023.



La production totale d'hydrocarbures est en hausse de 9% à 608.000 barils d'équivalent pétrole par jour, essentiellement sous l'effet de ses activités en Amérique du Nord.



Le consensus visait, à titre de comparaison, une production de 592.000 barils sur le trimestre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.