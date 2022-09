Repsol : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur Repsol, tout en relevant son objectif de cours de 15 à 17,5 euros pour prendre en compte la nouvelle valorisation des réserves 1P dans sa valorisation SOPT (somme des parties).



'En cédant une partie de l'E&P et en augmentant la part des renouvelables dans le mix, le groupe accélère son rerating', estime l'analyste, qui le voit en outre comme l'un des mieux positionnés pour capter la hausse du gaz et les marges de raffinage sur le diesel.



Le bureau d'études considère aussi que la valorisation du groupe énergétique espagnol 'reste très attractive avec un ratio P/CF 2023 à 2,9 fois contre 3,6 fois pour le secteur et un rendement de plus de 12%, l'un de meilleurs du marché'.



