Repsol : Oddo BHF reste positif après un roadshow

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa recommandation 'surperformance' et son objectif de cours de 19,5 euros sur Repsol, après des 'chiffres qui viennent confirmer la tendance baissière attendue', mais un roadshow avec la direction qu'il juge 'rassurant'.



'Le titre a sous-performé le secteur de 7% depuis le début de l'année et se traite désormais avec une décote de 20% avec P/CF 2024 de 2,7 fois contre 3,5 fois pour le secteur en Europe suite à la baisse du prix du gaz et des marges de raffinage sur le diesel', note l'analyste.



Selon Oddo BHF, un inversement de cette tendance pourrait être un excellent catalyseur pour le titre de la compagnie pétro-gazière espagnole, 'surtout à ce niveau de valorisation couplé à un retour de cash de 14%'.



