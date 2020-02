Repsol : Oddo BHF reste à 'alléger' après les résultats

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'alléger' et son objectif de cours de 14,5 euros sur Repsol, au lendemain de la publication par le groupe pétro-gazier espagnol d'un résultat net ajusté inférieur de 3% au consensus.



Le bureau d'études note des provisions lourdes et une guidance de production abaissée dans l'amont, une faiblesse dans la chimie mais des perspectives positives sur le raffinage dans l'aval, ainsi qu'une baisse des Capex pour maintenir la hausse des dividendes.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.