Repsol : Jefferies relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Repsol de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 12,3 à 15 euros, dans le cadre d'une note consacrée aux grandes valeurs pétro-gazières européennes et américaines.



'Nous pensons que les marges de raffinage européennes sont entrées dans une période de vigueur structurelle, malgré les impacts négatifs des problèmes d'approvisionnement en matières premières et les coûts d'énergie plus élevés', estime-t-il.



Le broker met aussi en avant la valorisation du groupe énergétique espagnol, soulignant que sur la base de ses estimations 2022, il se traite sur un ratio EV/DACF de 4,3 fois, soit une décote de 12% par rapport à la moyenne du secteur européen.



