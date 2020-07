Repsol : Jefferies passe à l'achat sur la valeur

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Jefferies a fait passer l'action Repsol de 'conserver' à 'achat', tout en augmentant son objectif de cours de 7,45 euros à 10,10 euros dans le cadre d'une note de recherche sur les majors pétrolières européennes.



Le courtier affirme qu'il s'attend à ce que le groupe énergétique espagnol soit la seule entreprise à générer de la trésorerie cette année, en partie en raison de son dividende en actions 'préfinancé'.



'Nous pensons que le rendement du dividende de 13% est sûr à court terme', a ajouté Jefferies.



