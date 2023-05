Repsol : Jefferies dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade son conseil de 'achat' à 'conserver' sur Repsol, avec un objectif de cours réduit de 26% à 14 euros, s'attendant à des marges de raffinage basses, ce qui réduirait la capacité du groupe espagnol à surprendre sur la distribution aux actionnaires.



Le broker ajuste ses estimations pour la compagnie pétro-gazière, de façon à refléter un environnement macroéconomique plus difficile et les effets de valorisation de l'accord Sinopec, et estime que Repsol devrait continuer à avoir du mal à surperformer.



Jefferies affiche désormais une préférence dans l'univers des moyennes capitalisations pour des noms qu'il juge mieux placés pour bénéficier d'une reprise des prix du pétrole au second semestre, mentionnant le portugais Galp et l'italien Eni.



