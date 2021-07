Repsol : Credit Suisse abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Repsol et abaisse son objectif de cours de 11,5 à 10,7 euros.



Le bureau d'analyse rapporte que la publication trimestrielle de Repsol laisse voir une production 'beaucoup plus faible que prévu'.



En effet, lors du trimestre écoulé, Repsol a généré une production en repli de 12% à 562.000 barils par jour, un niveau très inférieur au consensus et aux propres prévisions du groupe, qui s'établissaient autour de 625.000 barils.



Par conséquent, Credit Suisse abaisse sa prévision concernant les bénéfices nets de Repsol au 2e trimestre de 517 à 478 ME, contre 471 ME au 1er trimestre, soit des BPA quasiment stables d'un trimestre à l'autre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.