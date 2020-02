Regeneron : Jefferies relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Regeneron de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 355 à 492 dollars, étant donnés les évènements adverses récents sur le Beovu de Novartis qui vont 'probablement freiner l'adoption' de ce médicament.



'Nous avons parlé à deux docteurs de la rétine qui s'attendent à ce que l'utilisation de Beovu diminue significativement à court terme', rapporte le broker, pour qui le risque concurrentiel pour la franchise Eylea de Regeneron pourrait s'en trouver minimisé.



Jugeant que le consensus pour Eylea apparait 'conservateur' en 2020-22 et offre du potentiel de hausse, Jefferies remonte ses estimations pour cette franchise pour se situe au-dessus des consensus de 180 millions de dollars pour 2020 et de 450 millions pour 2021 et 2022.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer