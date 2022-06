Regeneron : Jefferies initie un suivi à sous-performance

(CercleFinance.com) - Jefferies initie un suivi sur Regeneron avec une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 536 dollars, considérant que l'environnement concurrentiel rendra difficile au groupe de biotechnologies de surperformer à l'avenir.



S'il reconnait que 'Regeneron a été l'un des meilleurs noms à détenir dans la biotechnologie ces 20 dernières années', le broker pointe des problèmes de propriété intellectuelle et concurrentiels sur Eylea pouvant peser sur ses chiffres à partir de 2024 et au-delà.



Jefferies mentionne aussi une opportunité 'peu claire' pour Dupixent dans la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) et un 'pipeline historiquement superbe qui s'annonce mitigé pour le moment'.



