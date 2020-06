Regeneron : Canaccord reste à 'achat', rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Canaccord réaffirme sa recommandation 'achat' sur Regeneron avec un objectif de cours rehaussé de 630 à 660 dollars, pointant des données de long terme sur Libtayo qui 'cimentent' sa position dans le carcinome épidermoïde cutané avancé.



'A l'avenir, nous continuons d'attendre une croissance forte venant de Dupixent, Libtayo et Eylea (dans les indications diabétiques)', déclare le broker, qui se dit en outre 'encouragé par la restructuration de l'accord avec Sanofi'.



Selon Canaccord, cette restructuration pourrait donner au laboratoire pharmaceutique américain 'davantage de produits détenus intégralement et accroitre ses marges opérationnelles'.



