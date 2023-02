Regeneron : Canaccord remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Canaccord maintient sa recommandation 'achat' sur Regeneron et remonte son objectif de cours de 750 à 953 dollars, encouragé par la forte croissance d'Eylea et attendant davantage de données de multiples programmes de costimulation dans des tumeurs solides.



Le broker canadien anticipe ainsi une croissance continue d'Eylea en 2023 et une approbation de la FDA pour la formule à haute dose 8 mg de ce médicament, ainsi que des données à venir au sujet de costimulation en combinaison avec Libtayo.



