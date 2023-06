Regeneron : Canaccord dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Canaccord Genuity dégrade sa recommandation sur Regeneron de 'achat' à 'conserver' et ajuste son objectif de cours de 953 à 720 dollars, sur la base d'attentes plus faibles pour les performances d'Eylea en 2023 après une CRL jugée 'surprenante' de la FDA.



'La lettre de réponse complète (CRL) pour Eylea à forte dose pourrait suggérer des problèmes d'inspection non triviaux, nécessitant un examen de six mois, plus long que les attentes des investisseurs et de l'entreprise elle-même', explique le broker canadien.



'Le retard dans l'approbation de la FDA pour la formulation à haute dose de 8 mg d'Eylea s'accompagne de vents contraires, y compris la concurrence prolongée de Vabysmo', ajoute Canaccord, qui réduit donc ses revenus prévus pour ce produit aux États-Unis.



