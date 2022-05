Reckitt : RBC relève son opinion à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - RBC a relevé mercredi son opinion sur le titre Reckitt de 'performance en ligne avec le secteur' à 'surperformance', avec un objectif de cours relevé de 590à à 7000 pence.



Dans une note de recherche, le broker salue les efforts entrepris en matière d'innovation par le géant britannique des produits de consommation courante.



'L'attention accordée aux investissements en matière de recherche et développement (R&D) aux détriments des frais marketing devrait bien fonctionner en relançant son potentiel de croissance', explique RBC.



Un scénario qui devrait être renforcé, d'après le courtier, par la perspective d'une cession du restant des activités de nutrition infantile, à condition bien évidemment que l'opération se fasse à un bon prix, conclut-il.



