Reckitt Benckiser : UBS reste à achat, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Reckitt Benckiser malgré un objectif de cours abaissé de 7500 à 7300 pence, une nouvelle cible qui laisse un potentiel de hausse de 25% pour le titre du groupe britannique de produits de consommation courante.



'Les prix et la nutrition ont permis le dépassement des attentes au quatrième trimestre', note le broker, qui pointe aussi des perspectives 2023 de croissance organique (LFL) et de marge opérationnelle conformes aux attentes du consensus.



'Une croissance LFL sur 2020-22 de premier ordre et des perspectives convaincantes ne sont pas reflétées dans la valorisation, mais des surprises sur la croissance LFL, des preuves de redressement et le nouveau CEO pourraient corriger cette anomalie', juge-t-il.



