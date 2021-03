Reckitt Benckiser : UBS reste à 'achat'

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Reckitt Benckiser avec un objectif de cours maintenu à 8300 pence, soit un potentiel de hausse de 29% pour le titre du groupe britannique de produits de santé et d'hygiène.



'L'activité OTC (médicaments sans ordonnances) de Reckitt Benckiser sera affectée par des cas plus faibles de toux et de rhume, ainsi que par une base de comparaison difficile au premier semestre 2021', prévient-il.



Toutefois, le broker voit deux moitiés d'année 2021 distinctes pour cette activité, considérant que 'l'amélioration des fondamentaux ouvrira la voie à un redressement à partir de la seconde moitié de l'année en cours'.



