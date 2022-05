Reckitt Benckiser : UBS remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Reckitt Benckiser et remonte son objectif de cours de 7700 à 8000 pence, nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 28% pour l'action du groupe britannique de produits d'entretien et de santé.



Le broker s'attend à ce que Reckitt Benckiser dépasse son objectif de croissance des ventes en données comparables pour l'année 2022 et il voit 'des perspectives de hausse supérieure des bénéfices se matérialisant déjà'.



Selon UBS, si une inflation plus forte qu'anticipé initialement conduit à des perspectives de marges plus prudentes, la publication solide au titre du premier trimestre devrait permettre un relèvement d'environ 3% des attentes du consensus.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.