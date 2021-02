Reckitt Benckiser : Jefferies n'est plus à sous-performance

(CercleFinance.com) - Jefferies relève son opinion sur Reckitt Benckiser de 'sous-performance' à 'conserver' avec un objectif de cours de 5970 pence, soulignant la baisse de près de 20% du cours de l'action depuis les nouvelles sur les vaccins du 9 novembre.



'Alors que RB aurait pu s'attendre à une réaction plus positive à des objectifs confiants pour 2021 et à une communication claire sur la marque, les grandes questions demeurent selon nous', estime le broker.



'Pendant ce temps, les facteurs macroéconomiques, sous la forme d'une hausse des taux à 10 ans, d'un renforcement de la livre et d'un appétit pour les cartes pour jouer la reprise, sont tous défavorables, mais cela semble maintenant intégré dans les cours', poursuit-il.



