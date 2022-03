Reckitt Benckiser : Jefferies dégrade son opinion

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade son opinion sur Reckitt Benckiser de 'conserver' à 'sous-performance', avec un objectif de cours ramené de 6150 à 5000 pence, prenant le contrepied de la majorité des analystes après des objectifs 2022 considérés généralement comme rassurants.



'Nous nous inquiétons de la décélération de Lysol aux États-Unis, d'une compression stratégique à venir en santé grand public et de la pression des matières premières', affirme le broker dans sa note sur le groupe britannique de produits d'entretien et de santé.



'Nous passons sous le consensus sur les revenus (+0,4% en 2022) et réfutons l'argument selon lequel tout cela est en quelque sorte pris en compte', ajoute Jefferies qui pointe le retour du titre à une prime de 20 à 30% par rapport à ses pairs européens.



