Reckitt Benckiser : Crédit Suisse relève son opinion

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse relève son opinion sur Reckitt Benckiser de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours rehaussé de 8% à 78 livres sterling du fait d'une réduction du coût du capital qu'il utilise dans son modèle de valorisation.



Le broker s'attend désormais à ce que le groupe britannique de produits de santé, d'hygiène et d'entretien, devienne une entreprise de croissance du chiffre d'affaires à un pourcentage 'dans le milieu de la plage à un chiffre' vers l'exercice 2022.



'En conjonction avec ses marges supérieures à la moyenne du secteur', cette hypothèse de croissance justifie selon Crédit Suisse, que l'action 'regagne sa prime de valorisation par rapport au secteur des produits de consommation courante'.



