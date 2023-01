Reckitt Benckiser : Barclays abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé mardi avoir ramené son objectif de cours sur Reckitt Benckiser de 8.200 à 7.800 pence, tout en renouvelant sa recommandation 'surpondérer' sur la valeur.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, l'intermédiaire souligne que les problèmes de déréférencement qui avaient pu affecter l'activité de la branche de produits d'hygiène du groupe britannique semblent toucher à leur fin.



Avec la signature d'accords sur les prix concernant plusieurs catégories, RB va maintenant pouvoir se focaliser sur l'amélioration continue des performances de sa gamme de produits désinfectants Lysol, poursuit Barclays.



Parallèlement, l'analyste met en évidence la solidité des activités de la société dans les médicaments sans ordonnance et la nutrition infantile, tout particulièrement aux Etats-Unis.



En dépit de cette vigueur opérationnelle, Barclays explique revoir à la baisse ses estimations de résultats sur le groupe de produits de grande consommation en raison notamment d'effets défavorables liés aux taux de change.



