Raytheon : Jefferies encouragé par Collins

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Raytheon avec un objectif de cours laissé à 120 dollars, après une visite sur un site de Collins -l'unité aéronautique du groupe de défense américain- avec les dirigeants de celle-ci.



Le broker retient notamment de cette visite une croissance axée sur sept initiatives stratégiques, avec pour objectif de la direction de surpasser la croissance sous-jacente du marché d'un à deux points dans chaque unité stratégique.



Jefferies juge en outre la croissance de l'après-marché sur la bonne voie et le risque de la chaîne d'approvisionnement gérable. 'Collins devrait générer 80% de la croissance du BPA de 2022 à 2024 pour un BPA de 6,40 dollars en 2024', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.