Raytheon : Jefferies à achat, des Patriot pour l'Ukraine?

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 100 dollars sur Raytheon Technologies, soulignant que 'd'après CNN, les États-Unis sont en train de finaliser leurs plans pour fournir à l'Ukraine le système de défense antimissile Patriot'.



'Le Secrétaire à la Défense Lloyd Austin pourrait signer la directive dès cette semaine, qui serait ensuite transmise à Joe Biden pour approbation finale', rapporte le broker dans le résumé de sa note.



Jefferies rappelle que le système Patriot représente environ 3,5 milliards de dollars de revenus annuels au sein de la division RMD (Raytheon Missiles & Defense), soit 5% du chiffre d'affaires total du groupe.



