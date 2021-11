Quadpack : Invest Securities révise son objectif

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime suite à l'annonce des résultats du 1er semestre 21/22 que les difficultés d'approvisionnement et les hausses de coûts (matières premières, transports) pèsent comme attendus sur la rentabilité et retardent la reprise.



' Toutefois, la persistance au S2 de ces éléments nous amène à réviser fortement notre EBITDA en 21/22 (-26%) et dans une bien moindre mesure 22/23 (-4%) et 23/24 (-1%). A noter aussi qu'en 22/23 et 23/24, nos BNA sont nettement révisés en baisse (-40%/-30%), un mouvement toutefois surtout dû à la modification de nos hypothèses de D&A (+2mE/+2,5mE) pour tenir compte de la montée en puissance du pôle manufacturier ' explique le bureau d'analyses.



Invest Securities réitère son opinion achat sur la valeur avec un objectif de cours révisé à 28,1E (contre 31,2E) soit un potentiel de +16%.



