Quadpack : Invest Securities relève son conseil

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que les résultats annuels 2020/21 confirment l'impact de la pandémie sur l'activité.' Les échanges avec le management et la fin programmée des restrictions sanitaires confortent notre scénario de reprise au cours duquel on assisterait au déploiement de l'outil industriel suite aux acquisitions de Louvrette et d'Inotech en 2019 ' indique Invest Securities.



' De telle sorte que nos estimations de BNA sont globalement inchangées en 21/22e et 22/23e. Par ailleurs, la mise à jour de notre modèle de valorisation, avec un WACC revu en baisse à 8,35% (contre 8,54% préc) avec la modeste détente de la prime de risque, nous amène à rehausser notre objectif de cours à 31,2E (contre 29E préc) ' indique Invest Securities,



Le potentiel de hausse est de +26% ce qui conduit l'analyste à relever son opinion à l'achat (contre neutre).



