Quadpack : Invest Securities ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que dans un environnement rendu difficile par la crise du Covid-19, Quadpack enregistre une performance satisfaisante au 1er semestre.



' L'EBITDA s'élève à 4,0mE (vs 4,4mE att.) pour un CA de 54,6mE (-9% vs 55,3mE att.) tandis que le RN ressort à l'équilibre. Néanmoins, les nouvelles mesures de confinement pèseront de nouveau sur le S2, ce qui repousse notre scénario de reprise à 2021 ' indique Invest Securities.



' Ces éléments nous amènent à décaler nos prévisions d'une année, se matérialisant, pour l'exercice en cours et les 2 suivants, par une baisse du CA de -10/-15% et d'EBITDA de -25%/-30% ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities ajuste son objectif de cours à 29,0E (contre 31,8E) et maintien son opinion neutre.



