Quadpack : Invest Securities abaisse son opinion

(CercleFinance.com) - Invest Securities abaisse sa recommandation à neutre sur le titre (contre Achat) et son objectif de cours à 31,8 E (contre 35,4 E) Suite à l'abaissement de ses révisions et dans l'attente d'une amélioration de la visibilité.



' Le groupe publie des résultats 2019/20 records marqués par : i) une forte croissance du CA à 131mE (+25%), ii) une hausse significative de la profitabilité avec un EBITDA de 13,6mE (+40%), soit une marge de 10,4% ' indique le bureau d'analyses.



' Face à la Crise, le management a rapidement pris des mesures afin de préserver sa trésorerie et réduire ses coûts pour faire face à la contraction de l'activité. Sur l'exercice, nous anticipons néanmoins une érosion de -8% vs +17% du CA à 120mE et un EBITDA de 10,1mE (contre 17,2mE préc.) ' rajoute Invest Securities.



