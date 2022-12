Quadient : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation Surperformance sur le titre Quadient mais réduit son objectif de cours de 30 à 24E.



' Quadient publie un CA T3 de 270.0 ME (267.7 ME estimés, 269.0 ME pour le consensus) vs 248 ME en hausse de 8.8% et +1.0% en organique ', débute l'analyste.



Ce chiffre d'affaires s'inscrit en ligne avec les attentes d'Oddo et celles du consensus. ' Cette performance se compare à une hausse organique S1 de 0.7% dont -0.6% au T1 et +2% au T2. Au terme des 9 mois, la performance organique ressort à +0.8% (+0.7%e, +1.1% pour le consensus). '



' La déception ponctuelle vient de PLS (-0.2% au T3 et -1.8% pour les 9 mois) alors qu'une reprise était attendue ' souligne l'analyste.



' Le management maintient ses objectifs 2021/23 soit une croissance moyenne de l'EBIT courant d'au moins mid-single digit qui traduirait une nette amélioration vs 2022 (+11%e) ', ajoute Oddo.



Et de conclure : ' La valorisation du groupe reste toujours extrêmement modeste et traduit une large sousperformance (-23% Ytd). Sur la base de 7.3x l'EBIT courant 2023, la valorisation reste en-deçà des références historiques de 11x. '



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.